محافظ المنيا يفتتح معرض موسيقى بصرية على كورنيش النيل

افتتح اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا معرض موسيقى بصرية والذي نظمه بيت ثقافة سمالوط على كورنيش النيل أمام ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حنا حبيب عميد كلية التربية الفنية وإسماعيل الفحام رئيس مدينة المنيا والعميد طارق عبد اللطيف المشرف العام على تجميل الكورنيش.

وطالب محافظ المنيا كافة الفنانين بتحويل كورنيش النيل لمعرض فني مفتوح يستمر طوال العام من خلال عروض ثقافية وفنية وموسيقية، وخاصة بعد أعمال التطوير والتجميل التي شهدتها منطقة الكورنيش، وأكد المحافظ إن الفنون بكافة أشكالها تضيف اللمسة الجمالية والفنية، كما انها تساهم في تهذيب النفس والشعور.

من جانبه، قال الفنان شريف الجلاد المشرف العام للمعرض، إن الموسيقى البصرية تُمثل مزيجاً من الكتلة واللون والخط فى هارمونى لونى متغير بالإضافة إلى دمج الخطوط بالألوان مع استخدام النحت البارز من خلال التناغم اللونى .

وأضاف ان المعرض يشارك فيه 5 فنانات تم تدريبهم في ورش عمل تدريبية تحت اشرافه مشيراً الى ان المعرض يستمر لمدة ثلاثة ايام متتالية، حيث يقام في اليوم الاول امام ديوان عام المحافظة وباقي الايام باحدى قاعات قصر ثقافة المنيا.