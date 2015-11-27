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بالصور.. بدء تشغيل قسم قسطرة القلب بمستشفى الخارجة وإجراء أول 10 جراحات

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بالصور.. بدء تشغيل قسم قسطرة القلب بمستشفى الخارجة وإجراء أول 10 جراحات بالصور.. بدء تشغيل قسم قسطرة القلب بمستشفى الخارجة وإجراء أول 10 جراحات
بدأت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد فى تشغيل قسم قسطرة القلب بمستشفى الخارجة العام، والذى نجح فى إجراء أول 10 حالات قسطرة قلب أجراها الدكتور خالد المغربى، استشارى القلب بجامعة أسيوط، وبمساعدة د. مؤمن معاذ، استشارى القلب بالوادى الجديد، والفنيين والتمريض بقسم القسطرة.

وقالت الدكتورة السيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى، إن مستشفى الخارجة العام أصبح لديه الجاهزية الكاملة لتقديم خدمة العلاج بالقسطرة القلبية بعد أن تم الانتهاء من تجهيز قسم القسطرة القلبية والتعاقد مع الأطباء وإنهاء تدريب 6 ممرضات بمعهد القلب بالقاهرة على التشغيل بجانب استمرار تدريب 3 ممرضين آخرين.

وأضافت مشرف، أن تشغيل القسطرة يبدأ بالقسطرة التشخيصية وينتهى بالقسطرة العلاجية، مشيرة إلى أن كل مستلزمات القسطرة من أجهزة موجودة بالمستشفى وجاهزة للتشغيل، وذلك فى إطار جهود قطاع الصحة لتخفيف العبء على المواطنين بدلا من السفر إلى المحافظات الأخرى لتلقى خدمة العلاج بالقسطرة القلبية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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