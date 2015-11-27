كردون أمنى وتوقف إطلاق النار بين عائلتى قرية الصبحة بأسيوط

تمكنت قوات مديرية أمن أسيوط مدعومة بمجموعات قتالية ومدرعات الشرطة من وقف إطلاق النار والاشتباكات التى وقعت بعد ظهر اليوم بين عائلتى "ابو فاطمة"، و"الجواخم" بقرية الصبحة التابعة لمركز القوصية، وأسفرت عن مصرع 4 أشخاص واصابة 3 آخرين.

وكانت خلافات وقعت بين العائلتين منذ 5 شهور بسبب خلافات مالية نتج عنها قيام عائلة "ابو فاطمة " بقتل شخصين من عائلة "الجواخم" وأخذا بالثأر وأطلقت عائلة الجواخم اليوم الجمعة النار على أفراد من عائلة "ابو فاطمة " ما أسفر عن مصرع 4 وإصابة 3 آخرين.

وانتقلت القوات إلى موقع الحادث بقيادة اللواء اسعد الذكير مدير المباحث الجنائية واللواء أشرف رياض مفتش الأمن العام وعدد من قيادات مديرية الأمن بالمحافظة.

وقال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع": لولا تدخل قوات الأمن ومدرعات الشرطة التى فصلت بين الجانبين لتفاقمت الأمور أكثر من ذلك وراح عدد كبير من الضحايا من الجانبين والمارة بطرق القرية.

وأضاف، أن قوات الأمن ستستمر فى تواجدها بالقرية لحين استقرار الأمور وجار ضبط مرتكبى الواقعة والسلاح المستخدم.