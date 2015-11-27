أخبار عاجلة

8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

كردون أمنى وتوقف إطلاق النار بين عائلتى قرية الصبحة بأسيوط

Google+ Print
كردون أمنى وتوقف إطلاق النار بين عائلتى قرية الصبحة بأسيوط كردون أمنى وتوقف إطلاق النار بين عائلتى قرية الصبحة بأسيوط
تمكنت قوات مديرية أمن أسيوط مدعومة بمجموعات قتالية ومدرعات الشرطة من وقف إطلاق النار والاشتباكات التى وقعت بعد ظهر اليوم بين عائلتى "ابو فاطمة"، و"الجواخم" بقرية الصبحة التابعة لمركز القوصية، وأسفرت عن مصرع 4 أشخاص واصابة 3 آخرين.

وكانت خلافات وقعت بين العائلتين منذ 5 شهور بسبب خلافات مالية نتج عنها قيام عائلة "ابو فاطمة " بقتل شخصين من عائلة "الجواخم" وأخذا بالثأر وأطلقت عائلة الجواخم اليوم الجمعة النار على أفراد من عائلة "ابو فاطمة " ما أسفر عن مصرع 4 وإصابة 3 آخرين.

وانتقلت القوات إلى موقع الحادث بقيادة اللواء اسعد الذكير مدير المباحث الجنائية واللواء أشرف رياض مفتش الأمن العام وعدد من قيادات مديرية الأمن بالمحافظة.

وقال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع": لولا تدخل قوات الأمن ومدرعات الشرطة التى فصلت بين الجانبين لتفاقمت الأمور أكثر من ذلك وراح عدد كبير من الضحايا من الجانبين والمارة بطرق القرية.

وأضاف، أن قوات الأمن ستستمر فى تواجدها بالقرية لحين استقرار الأمور وجار ضبط مرتكبى الواقعة والسلاح المستخدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365