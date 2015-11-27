أخبار عاجلة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ندوة لجمعية التنمية الريفية بالأقصر للعناية بصحة الأم والطفل

Google+ Print
ندوة لجمعية التنمية الريفية بالأقصر للعناية بصحة الأم والطفل ندوة لجمعية التنمية الريفية بالأقصر للعناية بصحة الأم والطفل
نظمت جمعية التنمية الريفية المتكاملة بأصفون جنوبى محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، ندوة إعلامية عن العناية بصحة الأم والطفل، وذلك ضمن مشروع تشغيل الفتيات، الممول الاجتماعى بالأقصر، بحضور الدكتورة ناهد محمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وحنان صالح مدير عام الأمومة والطفولة بالمحافظة.

وطالبت الدكتورة ناهد محمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر - فى كلمتها خلال الندوة - فريق عمل المرشدات والفريق الذى يعمل على المشروع فى برنامج التوعية والزيارات المنزلية، بضرورة المساهمة فى زيادة فرص الحصول على خدمات رعاية الأمومة والطفولة وذلك للارتقاء بصحة الأم والطفل.

واختتمت الندوة بتقديم الشكر للصندوق الاجتماعى بالأقصر، على المشاريع الصحية التى يقدمونها للمحافظة وأيضًا استمعت إلى بعض شكاوى الحضور، ووعدتهم بحل مشاكلهم، حيث حضر الندوة الإعلامية، أحمد أبوعدبة مدير مكتب الأسبوع ورئيس الوحدة المحلية بأصفون ومدير إدارة إسنا الصحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365