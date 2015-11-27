ندوة لجمعية التنمية الريفية بالأقصر للعناية بصحة الأم والطفل

نظمت جمعية التنمية الريفية المتكاملة بأصفون جنوبى محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، ندوة إعلامية عن العناية بصحة الأم والطفل، وذلك ضمن مشروع تشغيل الفتيات، الممول الاجتماعى بالأقصر، بحضور الدكتورة ناهد محمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وحنان صالح مدير عام الأمومة والطفولة بالمحافظة.

وطالبت الدكتورة ناهد محمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر - فى كلمتها خلال الندوة - فريق عمل المرشدات والفريق الذى يعمل على المشروع فى برنامج التوعية والزيارات المنزلية، بضرورة المساهمة فى زيادة فرص الحصول على خدمات رعاية الأمومة والطفولة وذلك للارتقاء بصحة الأم والطفل.

واختتمت الندوة بتقديم الشكر للصندوق الاجتماعى بالأقصر، على المشاريع الصحية التى يقدمونها للمحافظة وأيضًا استمعت إلى بعض شكاوى الحضور، ووعدتهم بحل مشاكلهم، حيث حضر الندوة الإعلامية، أحمد أبوعدبة مدير مكتب الأسبوع ورئيس الوحدة المحلية بأصفون ومدير إدارة إسنا الصحية.