فيللا "جيمس بوند" في "مراكش" للبيع

يتابع مشاهدون كثيرون سلسلة مغامرات "جيمس بوند"، وآخرها "شبح" Spectre (إخراج سام مندز، وبطولة دانيال كريغ وكريستوفر وولتز ومونيكا بلوتشي وليا سيدو)، الفيلم الذي يعرض حالياً في بعض صالات السينما العربية. في هذا الإطار، ورد خبر في صحيفة "لوس أنجلس تايمز" الأمريكية، مفاده أن مالكي الفيللا الواقعة في "مراكش"، حيث صُوّر بعض مشاهد "شبح"، عهدوا إلى تاجر عقارات شهير في الولايات المتحدة أمر بيعها، مقابل 43 مليون درهم مغربي (حوالي 4.285.228 دولار أمريكي).

تحمل الفيللا اسم "بيانكا"، وتمتد على مساحة تقدر بحوالي 650 متراً مربعاً. كان صمّمها الشهير فيليب ستارك والملقّب بــ"بابا الديزاين"، مع المهندس الجزائري عماد رحاموني، في سنة 2006.

تضم الفيللا 3 غرف نوم و3 حمّامات وغرفة للياقة البدنية، فضلاً عن مبنى ملحق لاستقبال الضيوف، يشمل أيضاً 3 غرف نوم إضافية. ويحيط بجوانب العقار حوالي هكتارين من المساحات الخضراء!

يبرز البناء الخارجي بصورة عصرية راقية، مع حضور واجهات زجاج ضخمة في التصميم، لتوفير إطلالة لافتة على جبال الأطلس!

وتحظى المساحة الداخلية بالرحابة، مع الإشارة الى ارتفاع الأسقف في المكان، الذي تحلّ الخطوط العصرية البسيطة فيه، من خلال الأثاث، مع بروز لألوان الأبيض والأسود والأحمر. كما يبدو التنويع في الخامات محبّباً، إذ يضفي حيوية في الأرجاء.

هناك، تفضل طاولة طعام دائرية بين جلستين مؤثثتين بخامة الجلد الأسود. تحوط الطاولة كراس بيضاء تنسجم ألوان مقاعدها البنية مع قطعة "الاكسسور" التي تتوسط الخوان.

وتحكم الأناقة عناصر غرفة النوم الرئيسة المفتوحة على حمّام، كما تهيمن الألوان الترابية الهادئة عليها.

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