وزير الصحة يتسلم بروتوكول العلاج الموحد لفيروس سى.. ويعلن توزيعه على المراكز

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان تسلمه، البروتوكول العلاجى "الموحد" لعلاج فيروس سى فى الفترة المقبلة، من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ممثلة فى الدكتور وحيد دوس، والمعتمد من باقى أعضاء اللجنة، وذلك بعد تكليف الوزير لأعضاء اللجنة خلال إجتماعه الأخير معهم الإثنين الماضى بسرعة الانتهاء من إعداد البروتوكول.

وتضمن البروتوكول تقسيم المرضى إلى مجموعتين، الأولى هى مجموعة المرضى من السهل علاجهم "غير المصابين بالتليف الكبدى" والذين لم يسبق لهم العلاج من فيروس سى من قبل، أما المجموعة الثانية فهم المرضى الذين يكون علاجهم أصعب بعض الشىء وتم تلقيهم من قبل العلاج بالإنترفيرون او أدوية فيروس سى الاخرى وعاد إليهم الفيروس مرة أخرى.

وقال الدكتور وحيد دوس إن البروتوكول تضمن علاج حالات مرضية محددة هى المرضى المصابين بفشل كبدى، والمرضى المصابين بفشل كلوى، والمرضى الذين حدثت لهم انتكاسة بعد العلاج، ومرضى ما بعد زراعة الكبد، والمرضى المصابين بخلل مناعى، مشيرا الى ان لكل فئة من تلك الفئات بروتوكول علاجى محدد لضمان نسب شفاء عالية، وأنه من المقرر البدء فى توزيع البروتوكول على جميع مراكز علاج فيروس سى على مستوى محافظات الجمهورية وجميع المستشفيات بما فيها المستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور وحيد دوس، أن المرضى الذين تعرضوا لانتكاسة بعد العلاج بالسوفالدى، لا تتعدى نسبتهم من 10 إلى 20%، وهذا يماثل النسب العالمية، علماً بأن نسبة الشفاء من 80 إلى 90%.

وأشار "دوس" إلى أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، منذ أن بدأت فى علاج مرضى فيروس سى بالسوفالدى،كانت الأولوية للمرضى المصابين بالتليف، وهذه المجموعة تعتبر ضمن المجموعة المتأخرة فى المرض التى يصعب علاجها، وحيث إن نسبة الشفاء بها وصلت إلى 80 % فمن المتوقع تحسن نسبة الشفاء وإرتفاعها مع البدء فى علاج باقى الفئات بدلاً من فئة واحدة.

وقال الدكتور وحيد دوس، أن اللجنة قد خصصت 3 مستشفيات لعلاج المرضى الذين يعانون من تليف كبدى غير متكافئ، وهى مستشفيات المعهد القومى للكبد بالقاهرة ومعهد كبد المنوفية ومستشفى القاهرة الفاطمية.

ودعا الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان مرضى فيروس سى إلى عدم التخوف أو الهلع من حدوث إنتكاسة ما بعد تلقى العلاج بالسوفالدى، مشيراً إلى أن أى مريض يحدث له انتكاسة سوف تتكفل الدولة بعلاجه بنظام علاجى مختلف، بعد إضافة بعض الأدوية للبروتوكول.

وأكد وزير الصحة والسكان أنه تم زيادة عدد مراكز علاج فيروس سى على نفقة الدولة من 37 مركز إلى 40 مركز ، إضافة إلى 5 مراكز تابعة للمستشفيات الجامعية ، وذلك لمواجهة تكدس المرضى وتقليل قوائم الإنتظار وسرعة وسهولة توفير العلاج.