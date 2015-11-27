تعطل مطار هولندا الدولى ساعتين لوجود سيارة بلجيكية بمدرج طائرة إسرائيلية

شهد مطار شيخبول الدولى فى هولندا توقف حركة الطائرات لمدة ساعتين، بسبب اكتشاف سيارة بلجيكية فى مدرج طائرة ركاب إسرائيلية لشركة "ال عال" كبرى شركات الطيران الإسرائيلية.

وكشفت مصادر اليوم أن رحلة جوية لشركة العال تحمل رقم 338 تأخرت عن الإقلاع من مطار شيخبول الدولى، بعدما لاحظ أمن المطار سيارة تحمل لوحة أرقام بلجيكية بالقرب من مدرج إقلاع الطائرة الإسرائيلية، وعلى الفور استنفرت قوات الشرطة الهولندية، التى باشرت تمشيط المنطقة بطائرات هليوكوبتر على مدار ساعتين.

وأكدت المصادر أن هذه العملية تسببت فى تأخير كافة الرحلات الجوية لمدة ساعتين، وبعد التاكد أعيد فتح المطار للعمل مرة أخرى.