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ضبط مبيض محارة انتحل صفة صحفى لدخول احتفالية بالمنطقة الاثرية فى الجيزة

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ضبط مبيض محارة انتحل صفة صحفى لدخول احتفالية بالمنطقة الاثرية فى الجيزة ضبط مبيض محارة انتحل صفة صحفى لدخول احتفالية بالمنطقة الاثرية فى الجيزة
تمكنت خدمات تأمين المنطقة الأثرية بالجيزة، من ضبط أحد الأشخاص أثناء محاولته دخول احتفالية الصوت والضوء الخاصة بالنادى الأهلى منتحلاً صفة صحفى.

نجحت الخدمات الأمنية التابعة لإدارة تأمين المناطق السياحية والأثرية بمديرية أمن الجيزة، والمعينة لتأمين شارع أبوالهول السياحى بدائرة قسم شرطة الأهرام، من ضبط "أحمد . م " 19سنة عامل، أثناء دخوله عرض الصوت والضوء الخاص بالنادى الأهلى بالمنطقة الأثرية بالهرم، منتحل صفة صحفى، وقدم تحقيق شخصية مدون عليه "صحافة وإعلام" تابع لإحدى الصحف على غير الحقيقة.

وتبين أنه يعمل مبيض محارة، وحصل على الكارنيه المضبوط بحوزته من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالى قدره 100 جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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مصر 365