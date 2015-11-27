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ضبط "النطاط" المتهم فى 16 قضية سرقة منازل فى العاشر من رمضان

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ضبط "النطاط" المتهم فى 16 قضية سرقة منازل فى العاشر من رمضان ضبط "النطاط" المتهم فى 16 قضية سرقة منازل فى العاشر من رمضان
نجحت قوات مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، برئاسة الرائد أحمد متولى، والنقيب أحمد القاضى معاون أول المباحث وأحمد الخولى وأحمد حسين، فى إلقاء القبض على "ع.س.ح" الشهير بعبده النطاط والذى سبق اتهامه فى 16 قضية سرقة منازل بالعاشر من رمضان، وتم ضبط المسروقات الخاصة بـ9 بلاغات سرقة شقق فى العاشر، وتحرير المحضر رقم 7673 جنح ثانى العاشر.

وبمواجهته اعترف بارتكابه 9 وقائع بدائرة قسم ثانى العاشر، وتم تحويله للنيابة العامة للعاشر برئاسة المستشار محمد جودة، وقررت حبس المتهم 4 أيام.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، بعد أن تبلغ للعقيد محمد عربان رئيس مباحث العاشر من رمضان، من مأمور قسم ثانى العاشر العقيد حسام القصبى، تفاصيل الواقعة.

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