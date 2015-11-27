دعوى تطالب بوقف جولة الإعادة وإعادة الانتخابات بالمطرية

أقام نجم أحمد نجم دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بوقف جولة الإعادة للمرحلة الثانية للانتخابات عن دائرة المطرية ووقف إعلان النتيجة النهائية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 11293 كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتك ووزير الداخلية بصفته.

وقال الطعن إن الطالب تقدم بأوراق ترشحة بالدائرة وبالفعل قيد بجداول المرشحين، إلا أنه أثناء عملية الانتخابات فوجئ بأن هناك عددا كبيرا من الناخبين لم يجدوا أنفسهم مقيدين بالجداول الانتخابية وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة باللجنة العليا للانتخابات .

وذكر الطعن عدد من الناخبين الذين لم يجدو أسمائهم بالكشوف منهم عبد العظيم داؤد اخمد ومحمد الصغيرى داؤد وسيرى محمد محمد ومصطفي محمد عطية ومحمد مصطفي متولي ومحمد يسرى محمد وهند محمد مصطفي وهدى محمد مصطفى.