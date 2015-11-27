مفاجأة.. أطباء يكتشفون 12 ألف حصوة مرارية داخل امرأة هندية

صدمة كبيرة تلقاها فريق من الأطباء بمستشفى ديبدوت سيفايان فى مدينة كلكتا الهندية بعد أن اكتشفوا وجود 12 ألف حصوة مرارية داخل مرارة سيدة هندية، تدعى ميناتى موندال، وتبلغ من العمر 51 عاماً.

القصة بدأت بعد شعور "ميناتى" بآلام فى المعدة يصاحبها حموضة شديدة، واستمرت معاناتها لمدة شهرين كاملين، خضعت على إثرها للفحوصات والأشعة التصويرية داخل مسشفى ديبدوت، وبعد أن خضعت "ميناتى" للفحوصات والأشعة التصويرية، أكد الباحثون أنها مصابة بحالة متقدمة من الحصوات المرارية.

وخلال العملية التى استمرت ساعة كاملة أصيب الأطباء بصدمة كبيرة نظراً لاكتشافهم وجود ما يقرب من 12 ألف حصوة مرارية داخل مرارتها، وهو عدد ضخم للغاية لم يسبق له مثيل، بينما يقبع فى المركز الثانى رجل بريطانيا استخرج الأطباء 3110 حصوات من داخل مرارته.

وغادرت السيدة الهندية المستشفى بعد مرور يومين من إجراء العملية، وما زالت فى مرحلة الاستشفاء، وذلك حسبما نشر على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجارى.