Gigi Hadid تواعد Zain Malik وتقضي عيد الشكر مع أسرتها

بعد مفاجأة إنفصال عارضة الأزياء الأمريكية، الفلسطينية الأصل، Gigi Hadid، عن حبيبها النجم الأمريكي، Joe Jonas ، انتشرت مؤخراً مجموعة صورٍ، عبر مواقع السوشيال ميديا، تُظهر العارضة البارزة وهي في السيارة مع النجم Zain Malik حيث أمضيا أسبوعاً صاخباً من الحفلات.

بعض المصادر أشارت إلى أنّ علاقة عارضة الأزياء مع Malik ما زالت حديثة العهد، وليست رسمية، إلا إذا استمرّت الأمور كما يجب؛ فعندها سيعلن النجمان علاقتهما علاقتهما الى الملأ.

إلا أن Gigi فضّلت قضاء عيد الشكر Thanksgiving مع أسرتها ليل الخميس، حيث شاركت متتبعيها بعض من صور العشاء الذي قامت بتحضيره مع والدتها يولاند وشقيقتها وطبعاً بحضور والدها محمد حديد.

وكانت حديد قد اتصلت بالشرطة الأميركية، بعد أن قرصن شخصان هاتفها الخلوي، بحيث نجحا في اختراق الهاتف وسحب مجموعة من الصور والفيديوهات. وبحسب بعض المعلومات الصحافية، فقد اختُرق هاتف Gigi من خلال الدخول إلى برنامج iCloud، وقد جرى ابتزازها بأنّ هذه المواد التي تمّت قرصنتها ستُباع، ويجب عليها دفع مبالغ طائلة لإسكات المقرصنين.

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