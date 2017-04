Steven Spielberg يعود الى الصالات العربية

محامي يتفاوض للمقايضة بجاسوس و Adonis Johnson على خطى والده في حلبة الملاكمة. هذه هي مواضيع الفيلمين اللذين بدأ عرضهما في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

Bridge of Spies

بعد غياب دام ثلاثة أعوام، يعود المخرج Steven Spielberg الى الصالات العربية من خلال هذا الفيلم من بطولة Tom Hanks الذي سبق ومثّل تحت إدارته ثلاثة أفلام هي Saving Private Ryan و Catch Me If You Can و The Terminal. لا شك أن Bridge of Spies ممتع للمشاهدة، خاصة المشهد الأول الذي يتمتع بمونتاج ديناميكي وصورة تطغى على السيناريو وتشكّل مدخلاً لفيلم تشويقي سوف يوتّر المشاهد. لكن الهدوء سيبدأ مع تطوّر القصة التي يمكن اختصارها برجل متهم انه عميل يعمل لصالح الاتحاد السوفيتي ومحامي سيرضى بالدفاع عنه معرّضاً حياته للخطر في محاولة لإنقاذ جاسوس وطالب أميركيين في ألمانيا آبان بناء حائط برلين الشهير. Bridge of Spies من أجمل الأفلام التي شاهدتها هذا العام من الناحية الإخراجية المبنية على سيناريو جيّد مقتبس عن قصة حقيقية وهو بكل بساطة صورة واقعية ومرّة للحرب الباردة بكل أبعادها. يعرض الفيلم حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

Creed

بعد أن كانت المواجهة في فيلمي Rocky و Rocky 2 بين الملاكمين Rocky Balboa و Apollo Creed وبعد أن تحوّل هذا الأخير مدرّباً لـ Rocky ابتداءً من الجزء الثالث من السلسلة، اليوم سيردّ Rocky Balboa جمبل مدربه Apollo Creed بتمرين إبن هذا الأخير Adonis Johnson في فيلم عنوانه Creed الذي يمكن وصفه بـ spin off لسلسلة أفلام Rocky. Creed وبالرغم من بطء الأحداث فيه، هو فيلم جيّد يرسم بواقعية سيرة ملاكم يطمح للوصول الى القمة من دون مبالغة، يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.