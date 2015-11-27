ذا فويس: كريستين سعيد تنجح في إعادة والدتها إلى لبنان بعد غياب 13 عاماً

التقت "سيدتي نت" والدة كريستين سعيد السيدة لودي التي وصلت إلى لبنان قبل ساعتين من موعد تصوير حلقة "ذا فويس" المباشرة يوم السبت، وعبرت عن سعادتها بفوز كريستين من فريق قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، وشكرت كل من صوت لها".

وتابعت "اعلم أن كثيرين يدعمون كريستين وهذا ما لاحظته من خلال مواقع التواصل الإجتماعي"، فكريستين كما ترونها عبر التلفزيون طبيعية وبعيدة عن التصنع تماماً كما هي في المنزل".

من جهتها، قالت شقيقة كريستين لـ "سيدتي نت"" أنا أجدها فريدة على أمل أن يشعر الناس بالأمر ذاته، فهي تملك كاريزما على خشبة المسرح".

وتابعت: "أنا اتيت مع كريستين في أولى تجارب "ذا فويس" وأدعو لتسهيل التصويت لها بين لبنان وأميركا، لأن هذا الأمر في غاية الصعوبة.

وتختتم قائلة "والدتي لم تزر لبنان منذ 13 عاماً وكريستين أعادتها بفضل "ذا فويس"".