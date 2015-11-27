بالصور: ما هو الحدث الذي جمع نجوم الفن الأسبوع الماضي في بيروت؟

احتفل المخرج اللبناني أحمد المنجد في مطعم "Liwan" في بيروت بعيد ميلاده، بحضور نجوم الفن والصحافة الذين تمنوا لأحمد طول العمر والمزيد من النجاح والتألق في عمله.

ومن أهم النجوم الذين حضروا: ميريام عطالله، محمد المجذوب، جهاد عقل، فادي ابراهيم، سيف الدين سباعي، سارة فرح، أميمة طالب.

وقطع أحمد قالب الحلوى بمشاركة النجوم وغنى ورقص الجميع له.

وعلى هامش الحفل، التقت "سيدتي نت" بميريام عطالله التي عبرت عن سعادتها بنجاح كليب "استرجي" الذي صورته تحت إدارة المخرج المنجد. وأشارت إلى أنها بصدد التحضير لأغنية طربية لبنانية ستكون من كلمات سمير نخلة وألحان ريتشارد نجم.