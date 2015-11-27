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شهد برمدا: هذه نصائحي لأخي عبود في برنامج "ذا فويس"

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الجمعة 27-11-2015 16:12

بعد أن اختار الجمهور عبود برمدا في فريق صابر الرباعي للإنتقال إلى المرحلة الثانية من العروض المباشرة، عبرت شقيقته الفنانة شهد لـ"سيدتي نت" عن سعادتها باختيار الجمهور له وقالت "عبود يستحق الفوز ليس لأنه أخي".
وعن النصيحة التي تقدمها له تقول " دائما اقول له غنّي وكأنه لا يوجد أمامك أحد، وغني كأنها المرة الأخيرة التي ستظهر بها على المسرح، وقدم كل ما تملك أمام الناس، ولا تجعل أي شيء يغلب على احساسك".
وتضيف: " العرب التي يقوم بها جميلة وامكانياته كبيرة ولكن دائماً أوقل له الأجمل هو الإحساس".
ورداً على سؤال، إن كانت تفكر بأن تقدم على برنامج للمواهب كما يفعل غيرها، استبعدت شهد هذه الفكرة، وقالت "كنت لأقوم بها، لو لم أحقق شيئاً، ولكنني راضية لما قمت به لغاية الآن، وسأفكر بالذي سأقوم به مستقبلا".
وكشفت شهد أنها انتهت من تسجيل أغنية ستقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب لتكون جاهزة بالأسواق بعد رأس السنة.

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سيدتي