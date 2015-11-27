Will Smith من السينما والغناء إلى السياسة

قرّر النجم العالمي Will Smith دخول مجال السياسية أثناء الفترة المقبلة، بهدف المشاركة في تغيير المناخ الاجتماعي والسياسي، وفق ما أكّد في أحد لقاءاته الصحافية، حين أعلن أن طموحه هو التغيّر في شتى المجالات، وأن هناك مكاناً مناسباً له في الساحة السياسية، بما أنه أسود.

ودعا النجم الأسمر إلى النظر تاريخياً إلى الوراء، وكيف تمكّن السود من أن يرفعوا من شأن أمريكا على هذا الكوكب.

وأضاف Smith: "بالنظر إلى المشهد السياسي حالياً، أعتقد أن هناك مكاناً مناسباً لي هناك فى هذه الساحة، فهذا المجال يحتاجني".

Smith هو ممثل أمريكي، ومنتج، ومغني راب، من مواليد عام 1968. وقد تمّ ترشيحه لأربع جوائز Golden Globes ولجائزتي Oscar، كما حصل على 4 جوائز Grammy Awards. وفي أواخر عام 1980 حقق "سميث" شهرة متواضعة كمغني راب، تحت اسم "ذا فرش برنس".

وفي منتصف 1990 ، إنتقل من البرامج التلفزيوينة إلى الأفلام، ليتألق في نهاية المطاف بعدة أفلام شهدت إقبالاً كبيراً؛ وهو الممثل الوحيد الذي مثل 8 أفلام على التوالي، ووصلت إيراداتها الإجمالية إلى أكثر من 100 مليون دولار في شباك التذاكر.

يُذكر أن هناك عدداً من النجوم قد توجّه تركيزهم، في الفترة الماضية، إلى السياسية، كان آخرهم النجمة العالمية lindsay Lohan، التي فاجأت الجميع بإعلانها أنها تستعدّ لخوض انتخابات الرئاسة في عام 2020، تيمّناً بالمغني الشهير Kanye West الذي أعلن مؤخراً أنه سيخوض الانتخابات.

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