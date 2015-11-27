حساب طريف لـ أم كلثوم يحدث ضجّة على "تويتر"

انتشر قبل أسابيع حساب طريف ينتحل اسم كوكب الشرق "أم كلثوم" ويقوم بتحريف جمل من أغاني الفنانة الراحلة، على شكل نكات طريفة.

كما دخل على الخط الفنانين الراحلين عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب، من خلال حسابين وهمين يتصارعان على أم كلثوم، التي بدورها أعلنت أنها لا تتحدث مع "مطربين رجالة".

حساب كهذا كان متوقّع له أن يثير موجة من الغضب بين محبّي الفنانة الراحلة، خصوصاً أنه ينتحل شخصيتها ويتحدّث بطريقة ساخرة مع المغرّدين ويشوّه كلمات أغانيها، إلا أن الملفت أن الحساب حظي بترحاب شديد خصوصاً من قبل صحافيين وكتّاب ومشاهير على "تويتر" قاموا بعمل تغريدات من الحساب، ما جعل عدد متابعيه يتضاعفون خلال أيام قليلة.