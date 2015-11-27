نكسة جديدة لمسلسل مريم أوزيرلي ومراد يلدريم فهل أصابهما النحس؟

فوجىء الجمهور المترقب متابعة الحلقة الأولى من مسلسل "ملكة الليل" التركي للنجمين مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام ومراد يلدريم الشهير بأمير في مطلع يناير المقبل على شاشة "ستار" التركية ، بانسحاب كاتبي المسلسل أوزان أكسونغور وجونيت أصلان، بعد كتابتهما 13 حلقة تلفزيونية منه فقط، في ثاني انسحاب لكتاب المسلسل.

ولم يصدر توضيح من الشركة أو الكاتبين يفسر انسحابهما، وما إذا تم إعتماد الحلقات التي كتباها أم لا؟ خاصةً وأن تصوير الحلقة الأولى بدأ منذ أيام.

انسحاب الكاتبين هزّ ثقة المشاهدين بقوة العمل من بدايته مما يؤثر سلباً عليه في الريتنغ الأسبوعي (تصنيف المشاهدة)، فإن كانت الحلقة الأولى ضعيفة قد لا يتحمس جمهوره لمتابعة حلقاته المتتالية في ظل دخوله منافسة قوية مع مسلسلات ناجحة جماهيرياً تعرض على القناة ذاتها وتحقق تصنيف جيد مثل: "حب للإيجار" المتصدر المركز الأول مساء كل جمعة من بطولة: ألتشين جانسو وباريش أردوتش، و"الحب الأعمى" من بطولة بوراك أوزجيفيت ونسليهان أتاغول، و" لعبة القدر" من بطولة أوزجان دنيز وخديجة شندل وبيغوم كوتوك.|

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انسحابات متكررة

يذكر أنّ الإنسحاب الأول حدث قبل أشهر قليلة حين أنهي تعاقد السيناريست دنيز أكتشاي ورفض نصها "الشجاعة" بعد الموافقة عليه ومباشرة العمل فيه من قبل شركة الإنتاج.

وقد صدر الرفض من بطلة العمل الذي لم يعجبها فجأة رغم أنها سبق وأعلنت موافقتها عليه، فانتقل النص إلى شركة القمر للإنتاج لصاحبها المنتج الشاب كريم شاتاي.

ولاحقاً أنقذ انضمام النجم التركي مراد يلدريم الشهير بأمير المسلسل من التجميد الطويل، بعد إرجاء متكرر إثر توقيع عقد البطولة مع مريم أوزيرلي مبكراً من قبل شركة إنتاجه قبل اختيار شريك لها، ورفض عدد كبير من نجوم تركيا مشاركتها بطولته من بينهم كيفانش تاتليتوغ أول من رشح له ثم بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك وأوكان يالابيك الشهير بابراهيم باشا الذي قيل إنه عرض عليه أيضاً بعد نجاحه المميز بشخصية إبراهيم باشا.

وتعرض المسلسل لانسحابات وارجاءات جديدة بعد انضمام مراد يلدريم إليه، من إرجاء التصوير والعرض مرات عديدة لعدم العثور على نجوم مناسبين للعمل ولا يعرف بعد أين المشكلة التي لم يتعرض لها مسلسل مثله بهذه الصورة العبثية رغم انتشار شائعات وتسريبات عديدة من العاملين بالشركة من أن مريم أوزيرلي المدللة من قبل الشركة ومدير أعمالها شقيقها هما السبب لاستشارتها له بأي تفصيل وانتظار موافقته التي تبطيء من سير العمل .

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انسحاب محمد أسلانتوغ

بعد حل مشكلة إنهاء تعاقد السيناريست دنيز أكتشاي والتعاقد مع أوزان وجونيت لكتابة الحلقات الأولى منه وضم النجم التركي محمد أسلانتوغ الشهير بسليم في "قلوب منسية" بدور والد مراد يلدريم بالتبني ومنافسه على قلب مريم أوزيرلي (سيلين)، وهو دور سبق ورفض مثله في مسلسل (العشق الممنوع) عام 2008 ما عرضه لهجوم شرس من متابعيه في السوشال ميديا، فتراجع عن موافقته المسبقة وانسحب من المسلسل بعد اتهامه بتغيير مبادئه من أجل المال بعد بدء تصوير المسلسل باسبوع في فرنسا.

وأنقذ الموقف النجم التركي أوغور بولات الذي قبل الحلول مكانه فوراً وهو نجم كبير شارك في أعمال درامية ناجحة من أشهرها "لغز الماضي" مع نهير أردوغان وأنجين ألتان.

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تأجيل عرضه

وبعد أن قررت قناة ستار التركية عرضه مكان مسلسل " لعبة القدر" ، شعرت بالخوف من أن لا يحظى بنسبة مشاهدة جيدة وهو في بداياته، ومازالت محتارة في اختيار اليوم والتوقيت الأمثل له حتى يحظى بالمشاهدة الأكبر دون منافسة من مسلسلات قوية من سنوات وتهدد نجاحه إن عرضت معه في نفس اليوم.

فهل ستؤثر هذه الإنسحابات الكثيرة وتأجيلات عرضه المتكررة، وبطء تصوير حلقاته، سلباً على نجاحه أم لا؟

هذا ما سنعرفه في يناير 2016 المقبل.

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