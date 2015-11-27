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حبس عاطل قتل بقال منعه من سرقة "توك توك" فى شبرا الخيمة

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حبس عاطل قتل بقال منعه من سرقة "توك توك" فى شبرا الخيمة حبس عاطل قتل بقال منعه من سرقة "توك توك" فى شبرا الخيمة
أمر أحمد تعلب، وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، بحبس "عاطل" 4 أيام على ذمة التحقيق وسرعة ضبط شقيقه لاتهامهما بقتل بقال تصدى لهما أثناء محاولتهما سرقة "توك توك" مملوك لشخص آخر .

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد وائل صديق، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بحدوث مشاجرة أسفرت عن متوفى بشارع صقر المتفرع من شارع 15 مايو بدائرة القسم .

انتقل الرائد محمد سرحان، رئيس مباحث القسم، وتبين من التحريات أن "محمد ف .خ" 21 سنة، سائق "توك توك"، توجه لزيارة أحد ذويه بالشارع وبعد نزوله من "التوك توك"، فوجىء بـ"محمد .م" 15 سنة عاطل، تم ضبطه بفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، وشقيقه "عادل" 23 سنة عاطل (هارب) يستقلان الـ"توك توك" لسرقته فلاحقهما مستغيثاً وهنا فقز "أحمد .ر" 22 سنة صاحب محل بقالة، داخل التوك توك للإمساك بقائده، فأطلق المتهم الأول عيار نارى صوبه مما أدى لإصابته فى مؤخرة الرأس ووفاته.

أمسك الأهالى بالمتهم الأول وفر الثانى هارباً وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وبتفتيش منزل الهارب ضبطت القوة فرد خرطوش فتحرر المحضر رقم 8098 إدارى قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية.

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مصر 365