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معسكر الأهلي - وفد من أهلي دبي يستقبل البعثة.. مران ومؤتمر صحفي باليوم الأول

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معسكر الأهلي - وفد من أهلي دبي يستقبل البعثة.. مران ومؤتمر صحفي باليوم الأول معسكر الأهلي - وفد من أهلي دبي يستقبل البعثة.. مران ومؤتمر صحفي باليوم الأول

استقبل وفد من نادي أهلي دبي الإماراتي بعثة الأهلي المصري التي وصلت للإمارات صباح الجمعة من أجل إقامة معسكره التحضيري خلال فترة التوقف.

ووصلت بعثة الأهلي إلى دبي وكان في استقبالها عدد من مسؤولي الأهلي الإماراتي وكذلك بعض ناشئي الفريق والحافلة الخاصة به.

ومن المنتظر أن يجري الأهلي مرانه الأول اليوم في تمام الساعة السابعة على أن يقيم أهلي دبي مؤتمرا صحفيا للترحيب ببعثة الفريق في التاسعة مساء.

جدير بالذكر أن الأهلي قد وقع اتفاقية توأمة مع أهلي دبي في شهر أكتوبر الماضي أثناء تواجد البعثة في الإمارات لخوض مباراة السوبر مع الزمالك.

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