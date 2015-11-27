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صور| فرنسا تتوعد «داعش» خلال تأبين شهدائها

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صور| فرنسا تتوعد «داعش» خلال تأبين شهدائها صور| فرنسا تتوعد «داعش» خلال تأبين شهدائها

حفل تأبين بفرنسا

ترجمة: إيمان محمود

أقامت فرنسا اليوم الجمعة، حدادًا رسميًا لتأبين أرواح ضحايا الهجمات التي وقعت في باريس قبل أسبوعين، وخلفت 130 قتيلًا.

حضر التأبين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والناجين من الحادث الإرهابي، وعائلات الضحايا، فضلًا عن أكثر من 1000 مواطن فرنسي.

وبدأ اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء اللذين تم قراءة أسماءهم في بداية الحفل على الحضور.

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند “سأبذل كل ما في وسعي لتدمير ذلك الجيش المتعصب”، مؤكدًا أن فرنسا ستقوم بكل ما في وسعها لمقاتلة الإرهابيين وحماية أبنائها.

كما تعهد هولاند بأن ترد فرنسا بمزيد من الموسيقى والحفلات والأنشطة الرياضية، بعد أن استهدف بعض المهاجمين دارا للعرض المسرحي والموسيقى وملعب دي فرانس.

وردد الحاضرين أغنية “كل ما نملكه هو الحب”، للمطرب الشهير “جاك بريل”، أمام محكمة بأنفاليد، وقال هولاند أنه يرى 130 وجهًا مبتسمة.

 

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