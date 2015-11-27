"بيطرى الوادى الجديد" يكثف حملات مكافحة الذئاب والحيوانات الضارية

كثفت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد حملاتها لمكافحة الحيوانات الضارية والذئاب، لحماية الثروة الحيوانية ومنع انتشار مرض السعار بين الماشية، حيث يتم استخدام الطعوم السامة بجانب استخدام الخرطوش الحى فى استهداف تلك الحيوانات، على مستوى مراكز وقرى المحافظة، وخاصة المناطق المتطرفة منها حيث نجحت فرق المكافحة فى قتل العشرات من تلك الحيوانات.

وأكد الدكتور محمد بشير، مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، اليومن الجمعة، أنه تم التنسيق مع أمن الوادى الجديد لتدعيم المديرية بأفراد شرطة مدربين على إعدام الحيوانات الضالة خاصة الخطرة منها مثل الذئاب والثعالب بهدف تدعيم فرق المكافحة.