محافظ مطروح: المركز التخصصى للقلب والقسطرة أجرى 369 جراحة خلال عام

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، أن المركز التخصصى لجراحة القلب والقسطرة التداخلية بمطروح، من المنشآت الطبية الهامة بالمحافظة، الذى ساهم بشكل كبير فى إجراء العديد من العمليات الجراحية فى القلب والتى وصلت إلى 369 عملية قسطرة قلب تشخيصية وعلاجية وقلب مفتوح "زرع شرايين وتغير دعامات قلب"، وذلك خلال الفترة من شهر يناير 2015 وحتى شهر نوفمبر 2015 .

وأضاف المحافظ بأنه يوجد بمركز قلب مطروح، أحدث جهاز رسم قلب بالمجهود ( GE Cardiosoft ) على مستوى العالم، وهو الأول من نوعه بالمحافظة، تبرع به أحد رجال الأعمال، لمركز القلب بتكلفة 95 ألف جنيها، بالإضافة إلى دعم المركز بجهاز تخدير بتكلفة 250 ألف جنيه، وجهاز الإيكو الجديد ( Vivid S5 N )، وهو جهاز موجات صوتية على القلب يعمل للكبار والأطفال بتكلفة 380 ألف جنيه.

ووجه محافظ مطروح الشكر للعاملين بمركز القلب على الجهد الواضح فى إجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة فى القلب لأبناء مطروح، واستقبال حالات من محافظات البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ وطنطا ودولة ليبيا الشقيقة، مؤكدا بأنه لا يدخر جهدا فى تلبية كافة المطالب للإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمركز.

كما وجه المحافظ الشكر لرجال الأعمال المخلصين الذين قاموا بالتبرع لشراء أحدث أجهزة لمركز القلب والمستشفيات لدعمهم قطاع الصحة بالمحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعد غزال المركز التخصصى لجراحة القلب والقسطرة التداخلية بمطروح، أن المركز أجرى العديد من العمليات الجراحية فى القلب، والتى لم تحدث من قبل فى تاريخ المحافظة، نتيجة تواصل وجهود محافظ مطروح بالإهتمام وتجهيز المركز بأحدث الأجهزة الطبية، وتلبية كافة مطالب المركز، وأبرزها جهاز التخدير الذى وصل بعد 24 ساعة من زيارة المحافظ للمركز.

وأضاف مدير مركز قلب مطروح: من إنجازات المركز إجراء قسطرة تداخلية لغلق ثقب فى القلب للأطفال نتيجة عيب خلقى بدون إجراء عملية جراحية، وهذة تعد إضافة جديدة وإنجاز لمركز قسطرة القلب فى جراحة قلب الأطفال، بالإضافة إلى موافقة محافظ مطروح على استضافة كبار الأطباء المتخصصين فى جراحة القلب والقسطرة بالقاهرة، على نفقه المحافظة، لخدمة أهالى مطروح بدلا من السفر إلى الإسكندرية والقاهرة، متحملين مشقة السفر و التكلفة الباهظة.

وأشار مدير المركز، إلى أن محافظ مطروح يولى اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة، وأنه لم يدخر جهدا فى الموافقة على إجراء عمليات جراحية فى القلب بالمركز للحالات الحرجة والمواطنين الذين يستحقون المساعدة على نفقة المحافظة.

>