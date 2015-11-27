ضبط 3 فتيات يمتهن نشل الهواتف المحمولة بالإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط 3 فتيات امتهن النشل والسرقة مستغلات زحام المواصلات العامة والأسواق.

وردت معلومات للعقيد وليد إبراهيم مفتش مباحث وحدة المال والمقدم أحمد فوزى رئيس مجموعة مكافحة النشل والنصب تفيد قيام كل من "منيرة س ع أ"، 22 سنة، بدون عمل، مقيمة دائرة قسم أول المنتزه، و"ليالى م ع ع"، 11 سنة، مقيمة دائرة قسم ثان الرمل، و"زينب م س ص"، 15 سنة، مقيمة دائرة قسم أول المنتزه، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات بأسلوب "النشل" متخذات من دوائر المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهن الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن واعترفن بارتكاب 18 حادثة سرقة لهواتف محمولة وحقائب سيدات عن طريق النشل فى الأماكن المزدحمة والأسواق.

وبإرشادهن تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وبعرض المتهمات على النيابة العامة قررت حبسهن احتياطياً على ذمة تلك القضايا وتسليم المضبوطات لمالكيها.