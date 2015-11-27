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تنفيذ 51 حالة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بعدة قرى بسوهاج

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تنفيذ 51 حالة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بعدة قرى بسوهاج تنفيذ 51 حالة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بعدة قرى بسوهاج
قامت الوحدات المحلية لمراكز جرجا وسوهاج وجهينة وساقلتة والمراغة ودار السلام وطهطا بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة اسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 51 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية.

وأضاف بيان للمحافظة اليوم، أنه تمت إزالة عدد 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز جرجا، وإزالة عدد 7 حالات تعدي علي الاراضي الزراعية منها حالتين أملاك دولة ناحية مركز سوهاج، وإزالة عدد 5 حالات ناحية مركز جهينة، بالإضافة إلى حالتين ناحية ساقلتة، وكذلك إزالة عدد 15 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز المراغة، وإزالة عدد 11 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز دار السلام، وكذلك إزالة عدد 5 حالات ناحية مركز طهطا.

وشدد محافظ سوهاج، علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

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مصر 365