صور| مسبرة بشوارع الأقصر تنديدًا بقتل الشرطة للشاب «طلعت الرشيدي»

نظم المئات من أهالي منطقة العوامية جنوب مدينة الأقصر، مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة، وذلك تنديدًا بما وصفوه الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة الأمن داخل أقسام الشرطة، وأسفر آخرها عن مصرع شاب داخل بندر الأقصر، بعد احتجازه داخل القسم بعدة ساعات، فجر الأربعاء الماضي.

وتوجهت المسيرة عبر شارع الكورنيش إلى ديوان المحافظة للقاء المحافظ الدكتور محمد بدر، ومنها إلى ميدان أبو الحجاج، والعودة وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة حول كافة المنشآت الأمنية والعامة بطول خط سير المسيرة ومنها مديرية الأمن وقسم الشرطة ومجمع محاكم الأقصر ومقر مساعد الوزير لجنوب الصعيد والأمن الوطنى وإستراحة مدير الأمن .

وردد المشاركون في المسيرة التي طافت عددًا من الشوارع وسط تأمين من رجال القوات المسلحة، هتافات منددة بمقتل الشاب المحتجز ومنها ” عيش راجل وموت راجل ” والداخلية بلطجية ” مطالبين بالتحقيق النزيه فى الواقعة ومعاقبة رجال الشرطة المتورطين بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية ليأخذ القانون مجراه الطبيعى وإعلان تلك النتائج والعقوبات أمام الجميع .

وفي وقت سابق- ألقت قوة من قسم شرطة الأقصر القبض على المدعو طلعت شبيب الرشيدى ” 47 سنة ” أثناء تواجده في مقهى بمنطقة العوامية جنوب المدينة وذلك فى الواحدة بعد منتصف الليل من صباح الأربعاء، واقتادته إلى قسم الشرطة حتى فوجئت عائلته بتلقيها نبأ نقله إلى مستشفى الأقصر الدولى جثة هامدة، فاتهموا مباحث القسم بالتسبب فى وفاته نتيجة التعذيب وهو ما أكده تقرير لاحق صادر عن المستشفى حيث تجمهر بعدها أقارب وجيران المجنى عليه أمام قسم الشرطة احتجاجا على الواقعة مما دفع قوات الأمن إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وإلقاء القبض على 24 شابا منهم إتهمتهم الشرطة بالتعدى على القوات والسيارات .