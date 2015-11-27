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كواليس حلقة «يسري فودة» مع برنامج «بلا قيود» على BBC

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كواليس حلقة «يسري فودة» مع برنامج «بلا قيود» على BBC كواليس حلقة «يسري فودة» مع برنامج «بلا قيود» على BBC

يسري فودة

 

كتبت: إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية رشا قنديل، مذيعة برنامج ” بلا قيود “، والمذاع على فضائية BBC عربي، الإعلامي يسري فودة، غدًا  السبت، للحديث عن المشهد الإعلامي في ، والذي وصفه ” فودة ” بالمخزي؟ .. ولماذا يعتقد أن صحافة مصر تأسست بعهد عبد الناصر، وأنها الآن في طور شيخوختها ؟ .. ولماذا يحمل الدولة في مصر مسؤولية عدم لياقة الوضع الإعلامي، وما إذا كان هو الصحفي المسموح له بتجاوز كل الخطوط الحمراء ؟، ولماذا انسحب من الميدان طواعية ؟، ولما سكت عن أخر كلام ؟، وهل تخلى عن سلوك طريق الأذى؟ .

وقال ” فودة “، في كواليس الحلقة، ” إن العام الأخير من برنامجي كان يسير على حد السكين بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكانت رغبتي الشخصية ألا نكمل، وعندها قمت بجمع فريق العمل، وهم ” شباب زي الورد” سواء من الناحية المهنية أوالأخلاقية والوطنية، وأجرينا تصويت على استكمال البرنامج عامًا آخر أم سنتوقف ليس فقط من الناحية السياسية بل ومن الناحية الوطنية أيضًا “.

وأكمل الإعلامي يسري فودة، ” وهل لو استمر البرنامج .. هنكون جزء من مشهد مش هنقدر نغير حاجة، ونصبغ شرعية على مشهد لنا تحفظات عليه، وفي المقابل إذا استمرينا هل هنقدر نعمل فارق ولالا؟ .. فكان رد الأغلبية أننا نتحمل ونعمل حتى كل فترة حلقة عن اللي بيدخلوا السجون، والإضرابات، أو الذين يتعرضون للتعذيب، أو كلمة حق على الأقل يبقي قدرنا زيقنا السقف.

الرقابة الذاتية من وجهة نظر الدولة حق مكتسب ..أنا وقفت البرنامج من بداية الثورة 25 يناير مفيش ثورة تانيه..لأن مش عاوز أوصل لمرحلة الصدام..يافرحتي..ممكن اطلع واعمل فيها بطل..في شئ مش عاوز اسميه لعبة بل هو أكثر خطورة، أنا وصلت للحد الأدني..أي خطوة أخري هضطر أضحي بما لا أريد أن أضحي به.
> يعرض البرنامج يوم السبت الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش، ويعاد على مدى أيام الأسبوع.

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