أردوغان لروسيا: «لا تلعبوا بالنار»

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان روسيا قائلا: “على روسيا ألا تلعب بالنار”، مؤكدا أن تصريحات بوتين بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي أمس “غير مقبولة”، وأعلن أن تركيا لم تتعمد إسقاط الطائرة الروسية.

من جهة أخرى، أكد أردوغان أن لدى أمريكا أدلة موثقة على أن شركات روسية وداعش تبيعان النفط للنظام السوري. وأوضح أنه من الممكن أن يجتمع مع بوتين في قمة المناخ بباريس، وفقًا لما نقلته “العربية نت”.

وكان الكرملين قد أعلن سابقا أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طلب الاجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في باريس الاثنين 30 نوفمبر.

> وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: “تسلم الرئيس اقتراحا من الجانب التركي بعقد اجتماع على مستوى الرئيسين”.

> وسيحضر بوتين وأردوغان قمة عالمية بشأن المناخ تبدأ في باريس في 30 نوفمبر.

> كما أفاد الكرملين، غداة زيارة الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، إلى موسكو بأن الدول الغربية غير مستعدة للعمل مع روسيا في ائتلاف موحد ضد تنظيم “داعش”.

> وقال بيسكوف للصحافيين إن “شركاءنا للأسف غير مستعدين حالياً للعمل معاً ضمن ائتلاف موحد”.