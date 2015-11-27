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الصراع يشتعل بمركز شبين الكوم بعد تحالف مرشح المصريين الأحرار مع آخر مستقل

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الصراع يشتعل بمركز شبين الكوم بعد تحالف مرشح المصريين الأحرار مع آخر مستقل الصراع يشتعل بمركز شبين الكوم بعد تحالف مرشح المصريين الأحرار مع آخر مستقل
اشتعل الصراع في دائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عقب إعلان المرشح قدري جعفر مرشح حزب المصريين الأحرار تحالفه مع المرشح محمد وفيق عزت المرشح المستقل، وذلك لأن المرشحين هما الحاصلان على أعلى الأصوات في المرحلة الأولى.

ومن جانبه قرر اللواء أركان حرب أحمد مدين المرشح المستقل إعلان تحالفه مع الدكتور شديد أبو هندية مرشح حزب الوفد الجديد، وذلك عقب إعلان المرشحين الأول والثاني تحالفهما مع بعض في جولة الإعادة ويقوم كل مرشح من المرشحين بتعليق لافتات تأكد تحالفهما لضمان الأصوات لهما، وخاصة في قرى كل مرشح من المرشحين الاربعة الذين يخوضون جولة الإعادة.

جدير بالذكر أن اللجنة العامة للانتخابات قد أعلنت نتيجة الفرز النهائية بمركز شبين الكوم، حيث تتم الإعادة بين 4 مرشحين وهم قدرى محمد جعفر حصل على 17229، والمرشح محمد وفيق عزت حيث حصل على 13010 أصوات، والمرشح أحمد نبيل مدين حصل على 10889 صوتا، والمرشح شديد أحمد هندية حيث حصل على 10833 صوتا.

وحصلت قائمة فى حب على 80400 صوت، بينما حصل تيار الاستقلال على 4917 صوتا، وحصل حزب النور على 9418، والتحالف الجمهورى على 4501 صوت.

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مصر 365

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