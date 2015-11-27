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محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيد ناصر البلوشي

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محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيد ناصر البلوشي محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيد ناصر البلوشي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء في الشهيد ناصر علي حسن محمد البلوشي الذي انتقل إلى جوار ربه متأثرا بجراحه حيث كان يعالج في ألمانيا إثر حادثة مأرب خلال سبتمبر الماضي ضمن مشاركته مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية في عملية اعادة الأمل في اليمن.

وأعرب سموه خلال الزيارة التي قام بها اليوم لمجلس العزاء في منطقة مريشيد بإمارة الفجيرة عن صادق عزائه ومواساته لإخوان الشهيد وذويه .. داعيا الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وشعب الإمارات الصبر والسلوان.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن اعتزازه وفخره بشباب الوطن الذين قدموا لنا أروع القيم في الوفاء والانتماء والشجاعة والبسالة في ميادين العز والشرف .. مشيرا سموه الى أن هذه القيم تعكس المعدن الأصيل لأبناء هذه الأرض الطيبة الذين نهلوا من معين عطاء الآباء والأجداد  وحبهم وانتمائهم لهذه الأرض التي احتضنت الجميع فقابلها الأبناء والأحفاد بكل حب واعتزاز وفداء وتضحية .

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة جمعة أحمد البواردي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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