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أسباب الصداع النصفى أهمها الانفعال والكافيين

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أسباب الصداع النصفى أهمها الانفعال والكافيين أسباب الصداع النصفى أهمها الانفعال والكافيين
الصداع النصفى أحد المشاكل الصحية التى تصيب الشخص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة حيث تلعب أحيانا الوراثة عاملا مهما فى إصابة الشخص بالصداع النصفى، كما أن هناك الكثير من الأسباب وراء الإصابة بالصداع النصفى.

الصداع النصفى


>حول ذلك يقول الدكتور كريم منتصر أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إن الصداع النصفى عبارة عن حدوث ألم شديد بالرأس بجانب واحد من الرأس سواء اليمن أو اليسار.

أسباب الصداع النصفى


>وعن اسباب الصداع النصفى استكمل د. كريم قائلا "هناك أسباب وعوامل مختلفة لإصابة الشخص بالصداع النصفى وأهمها":
>1)عوامل الوراثة مثل وجود تاريخ مرضى بالعائلة فى الاصابة بالصداع النصفى.
>2)السهر لفترات طويلة وعدم النوم ساعات كافية.
>3)التعرض للانفعال والعصبية الشديدة.
>4)القلق والتوتر وسوء الحالة النفسية "الزعل" والصدمات النفسية أحد أسباب الإصابة بالصداع النصفى.
>5)تناول المشروبات الغنية بالكافيين بصورة مفروطة عن الحد المسموح لتناولها نظرا لتأثير مادة الكافين على الجهاز العصبى.

علاج الصداع النصفى


>وأضاف د. كريم يجب على الأشخاص فى حالة إصابتهم بألم شديد بناحية واحد من الرأس ضرورة الذهاب للطبيب المختص لمعرفة السبب ذلك أن الصداع النصفى من الممكن أن يكون عرضا للإصابة بمرض آخر.

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مصر 365