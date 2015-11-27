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مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى اشتباكات بين عائلتين بأسيوط

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مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى اشتباكات بين عائلتين بأسيوط مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى اشتباكات بين عائلتين بأسيوط
لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين فى اشتباكات بين عائلتى "أبو فطمة" و"الجواخم" بمركز القوصية بأسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى اشتباكات بين عائلتى "أبو فاطمة والجواخم" بقرية الصبحة التابعة لمركز القوصية، أخذا بالثأر بسبب خلافات بين العائلتين قديمة بسبب خلافات مالية.

وانتقلت على الفور قوات الأمن وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى وجارى نقل القتلى.

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