روسيا تطالب العراق بغلق مطاراته.. وتبدأ عمليات "الدمار الشامل" ضد داعش

أعلنت روسيا عن بداية حرب الدمار الشامل ضد تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا باستخدام السفن الحربية فى بحر قزوين، حيث ستمر الصواريخ من خلال العراق وإيران لتدمر الإرهابيين فى سوريا.

وأبلغت الحكومة الروسية، العراق وفقاً لوكالة "تاس" الروسية، بضرورة غلق مطارات محافظتى أربيل والسليمانية، استعدادا لشن عملية عسكرية كبيرة ضد التنظيم الإرهابى فى سوريا.

وذكرت "تاس" أن موسكو ستشن عمليات عسكرية واسعة ضدّ "داعش" بمشاركة 69 طائرة حربية من طراز "سوخوى"، وقاذفات عملاقة من الطائرات الاستراتيجية المدى "توبلوف 160"، وبمشاركة الغواصات الروسية فى البحر الأبيض المتوسط، وسُمّيت هذه العملية بـ"الدمار الشامل".

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