أخبار عاجلة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

روسيا تطالب العراق بغلق مطاراته.. وتبدأ عمليات "الدمار الشامل" ضد داعش

Google+ Print
روسيا تطالب العراق بغلق مطاراته.. وتبدأ عمليات "الدمار الشامل" ضد داعش روسيا تطالب العراق بغلق مطاراته.. وتبدأ عمليات "الدمار الشامل" ضد داعش
أعلنت روسيا عن بداية حرب الدمار الشامل ضد تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا باستخدام السفن الحربية فى بحر قزوين، حيث ستمر الصواريخ من خلال العراق وإيران لتدمر الإرهابيين فى سوريا.

وأبلغت الروسية، العراق وفقاً لوكالة "تاس" الروسية، بضرورة غلق مطارات محافظتى أربيل والسليمانية، استعدادا لشن عملية عسكرية كبيرة ضد التنظيم الإرهابى فى سوريا.

وذكرت "تاس" أن موسكو ستشن عمليات عسكرية واسعة ضدّ "داعش" بمشاركة 69 طائرة حربية من طراز "سوخوى"، وقاذفات عملاقة من الطائرات الاستراتيجية المدى "توبلوف 160"، وبمشاركة الغواصات الروسية فى البحر الأبيض المتوسط، وسُمّيت هذه العملية بـ"الدمار الشامل".

بالصور.. تفعيل "إس – 400" الروسية فى سوريا.. الإعلام الروسى: المنظومة الصاروخية ليس لها مثيل فى العالم.. تتمكن من كشف الأجواء التركية.. ومتأهبة لضرب طائرات "أردوغان" عقب 5 ثوان من اختراقها حدود سوريا
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى