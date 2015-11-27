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مقربون من مبارك: الرئيس الأسبق بصحة جيدة ويتلقى العلاج الطبيعى بالمستشفى

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مقربون من مبارك: الرئيس الأسبق بصحة جيدة ويتلقى العلاج الطبيعى بالمستشفى مقربون من مبارك: الرئيس الأسبق بصحة جيدة ويتلقى العلاج الطبيعى بالمستشفى
كشفت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أن صحته جيدة، وأنه يمارس حياته بطريقة طبيعية، ويتلقى العلاج باستمرار، كما يخضع للعلاج الطبيعى داخل مستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادى.

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أن مبارك يستقبل أسرته باستمرار، حيث يستقبل زوجته سوزان ثابت ونجليه علاء جمال كل 15 يوماً طبقا للوائح السجون المنظمة لعمليات الزيارات.

وأوضح المقربون من الرئيس الأسبق، أنه يتحدث معهم عن بعض الأمور السياسية التى وقعت فى عهده ويتذكرها بالسنوات والشهور والأيام وفى بعض الأحيان بالساعات.

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