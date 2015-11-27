فريق مصرى يفوز بجائزة أفضل تصميم فى مسابقة "الروبوت" العالمية للشباب بالصين

حصد الفريق المصرى جائزة أفضل تصميم لروبوت فى المسابقة العالمية، التى نظمتها منظمة أولمبياد الروبوت العالمى، للطلاب من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، يومى 23 و24 نوفمبر الجارى فى العاصمة الصينية بكين، التى نالت اهتمامًا بالغًا من كبار المسئولين الصينيين والعالم بأسره، وسط مشاركة 145 مؤسسة متخصصة من 16 دولة ومنطقة من أنحاء العالم ومن بينها الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وروسيا ومصر والبحرين وبلدان أخرى، والتى تعد أكبر نشاط يقام فى الصين للشباب فى مجال الروبوت والتكنولوجيا الحديثة.

من جهتها قالت المهندسة مروة سعودى الممثل الرسمى لأولمبياد الروبوت بمصر إن مصر شاركت على مدى السنوات الخمس الماضية فى المسابقة الرسمية الدولية للروبوت، مضيفة أنه بلادها تعتزم خوض سادس مشاركة لها فى النهائى الذى سيقام العام القادم 2016.

وأشارت إلى أنه بدعوة من الصين، وصل فريق الطلبة الذى يمثل مصر إلى بكين للمشاركة فى هذه المسابقة، وهى المرة الأولى، التى يشارك فيها طلاب مصريون فى مسابقة من نوعها فى الصين.

وأكدت المهندسة المصرية أن الهدف من المشاركة هو تنمية قدرة الطلاب فى مجالات العلوم والفنون الهندسية وعلوم البرمجة وتصميم الروبوتات والميكانيكا الخاصة بها والرياضيات والفيزياء، لافتة إلى أن الطلاب بدءوا فى الاستعداد للمشاركة فى هذه المسابقة قبل نحو 8 أشهر.

وأضافت "سعودى" أن الطلاب، الذين شاركوا فى هذه المسابقة جاءوا من المرحلتين الابتدائية والإعدادية وعددهم 6 طلاب، وهم معاذ نبيل ويوسف محى وسيف سويلم وعمر السيد وسيف الدين حسام وأحمد ضياء، منقسمين إلى ثلاثة فرق يتكون كل منها من طالبين.

وأشارت المهندسة إلى أن التعليم مهم بالنسبة لأى دولة، معربة عن أملها هى وزملائها فى تنشئة جيل جديد ممتاز يستوعب التكنولوجيا جيدا ولديه رؤية بعيدة من أجل مستقبل مصر، مؤكدة أن الطلاب المصريون أعربوا عن حماسة وسعادة كبيرين للمشاركة فى هذه المسابقة، و"تكللت مشاركتهم بالحصول على جائزة أفضل تصميم لروبوت".

ومن جهته يرى "لى بوه"، رئيس لجنة تنظيم مسابقة الروبوت العالمية للشباب ببكين، أن الطلاب المصريين ممتازون للغاية، فيما ذكر مدرب الفريق الكندى ريمى توبيير أن الفريق المصرى هو أفضل فريق فى المسابقة نظرا لسرعته وكفاءته وأن أدائه ترك انطباعات عميقة لديه وهو يرى أعضائه وهم يقومون بتركيب الروبوتات الخاصة بهم بسرعة كبيرة ويسيطرون عليها بكل دقة ويتعاونون بشكل منسق للغاية فاق الخيال.

وبعث الرئيس الصينى "شى جين بينج" رسالة إلى المؤتمر، قرأها "لى يوان تشاو"، نائب الرئيس الصينى خلال مراسم افتتاح مؤتمر الروبوت العالمى، أكد فيها أن المسابقة يهدف إلى دفع التعاون بين الخبراء والعلماء فى أنحاء العالم لدفع التنمية الابتكارية فى تكنولوجيا الروبوت والمساهمة فى تحقيق مستقبل أفضل للمجتمع الإنسانى.

وقال "لى يوان تشاو"، فى كلمته الافتتاحية، للمسابقة، إن الشباب هم مستقبل العلوم والأمل فى مجال الابتكار، وإن الحكومة الصينية تولى اهتمامًا بالغًا بتكنولوجيا الروبوت وصناعته، مضيفا أنه على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى ودخول الاقتصاد الصينى حالة "الوضع الطبيعى الجديد"، تحتاج دول العالم إلى زخم جديد لدفع الإصلاح والنمو.

وتابع "لى يوان تشاو" إن "تكنولوجيا الروبوت، التى توصف دائما بأنها لؤلؤة على تاج الصناعة تعد ممثلا للصناعات الناشئة، وتفتح بابا للصناعات الجديدة لتلبية الاحتياجات المستحدثة"، لافتا إلى أن الطائرات بدون الطيار وأجهزة الروبوت الخاصة بالصناعات والروبوت الخاصة بالخدمة وروبوت الذكاء الاصطناعى دخلت جميعًا مرحلة التطبيق على نطاق واسع فى العالم.

وأشار إلى أن اتحاد الروبوت الدولى يتوقع أن ثورة الروبوت ستخلق سوقا تصل قيمته إلى تريليون دولار أمريكى فى العالم، موضحًا أن الدول الأوروبية واليابان تقدمت فى مجال الابتكار وتكنولوجيا الروبوت فيما لا يزال أمام الدول النامية إمكانات كبيرة وسوق واسعة فى هذا المجال، معربا عن أمله فى فتح السوق وتبادل التكنولوجيا لدفع التعاون متبادل المنفعة وتحقيق التنمية المشتركة على أساس فكرة الانفتاح والتعاون.

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