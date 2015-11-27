بالصور.. عشرات من أهل العوامية فى مسيرة تنديد بوفاة شخص بقسم بندر الأقصر

انطلق منذ قليل، العشرات من شباب وأهالى منطقة العوامية بمدينة الأقصر، فى مسيرة سلمية تجوب شوارع المحافظة، للتنديد بحادث مصرع السجين "طلعت شبيب" بديوان قسم شرطة بندر الاقصر، بعد القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة من أحد المقاهى.

وجابت المسيرة شوارع التليفزيون والمدينة المنورة وشارع خالد بن الوليد وشارع المحطة، وذلك دون أية أزمات أو مشاكل مع أى من رجال الأمن أو المواطنين المتواجدين بالشوارع، فيما رفض جميع أبناء وأقارب المتوفي "طلعت شبيب" الخروج في المسيرة، للحفاظ على سير التحقيقات فى القضية.

وطالب المشاركون بالمسيرة التى خرجت من منطقة العوامية بعد ساعتين من صلاة الجمعة، بسرعة إنجاز التحقيقات فى قضية وفاة طلعت شبيب بديوان القسم، وضرورة معاقبة أى مسئول تثبت إدانته فيها، وسط هتافات تندد بقسوة رجال الشرطة فى التعامل معه.



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