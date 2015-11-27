أخبار عاجلة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. عشرات من أهل العوامية فى مسيرة تنديد بوفاة شخص بقسم بندر الأقصر

Google+ Print
بالصور.. عشرات من أهل العوامية فى مسيرة تنديد بوفاة شخص بقسم بندر الأقصر بالصور.. عشرات من أهل العوامية فى مسيرة تنديد بوفاة شخص بقسم بندر الأقصر
انطلق منذ قليل، العشرات من شباب وأهالى منطقة العوامية بمدينة الأقصر، فى مسيرة سلمية تجوب شوارع المحافظة، للتنديد بحادث مصرع السجين "طلعت شبيب" بديوان قسم شرطة بندر الاقصر، بعد القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة من أحد المقاهى.

وجابت المسيرة شوارع التليفزيون والمدينة المنورة وشارع خالد بن الوليد وشارع المحطة، وذلك دون أية أزمات أو مشاكل مع أى من رجال الأمن أو المواطنين المتواجدين بالشوارع، فيما رفض جميع أبناء وأقارب المتوفي "طلعت شبيب" الخروج في المسيرة، للحفاظ على سير التحقيقات فى القضية.

وطالب المشاركون بالمسيرة التى خرجت من منطقة العوامية بعد ساعتين من صلاة الجمعة، بسرعة إنجاز التحقيقات فى قضية وفاة طلعت شبيب بديوان القسم، وضرورة معاقبة أى مسئول تثبت إدانته فيها، وسط هتافات تندد بقسوة رجال الشرطة فى التعامل معه.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365