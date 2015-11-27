ضبط 3 متهمين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بمطروح

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى، بقسمى شرطة سيدى برانى ومرسى مطروح، من ضبط 3 متهمين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بمدن سيدى برانى.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة برانى عن قيام "كمال.ع.أ" وشهرته "سلطان مشماس" مقيم العزبة الغربية، برانى، باتخاذ من مسكنه مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وأثناء مداهمة القوات للمنزل تمكن المتهم من الهرب، وبتفتيش المسكن تم ضبط 51 قطعة مختلفة الأحجام لمادة الحشيش المخدر، وزنت حوالى 350 جراما، و2 نصل معدنى، وتبين وجود "راضى.ع" 26 سنة، شقيق المتحرى عنه، عاطل مقيم بذات العنوات.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بأن المضبوطات ملك لشقيقه الهارب، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برانى والقوة المرافقة، أثناء قيامهم بالمرور الأمنى بدائرة القسم، من ضبط "صلاح.م.ع" 22 سنة عاطل، مقيم العزبة الغربية، برانى مطروح وبحوزته قطعتين لمادة الحشيش المخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد التعاطى.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى بدائرة القسم، من ضبط "عيد.س.ر.ص" 29 سنة، عاطل، مقيم عزبة العجارمة، بمرسى مطروح، وبحوزته 19 قطعة لمادة الحشيش المخدر و15 قرصًا لعقار التامول المخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجار عرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وضبط المتهم الهارب.

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