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ضبط مسجل خطر بحوزته 83 "تذكرة هيروين" بالإسكندرية

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ضبط مسجل خطر بحوزته 83 "تذكرة هيروين" بالإسكندرية ضبط مسجل خطر بحوزته 83 "تذكرة هيروين" بالإسكندرية
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمرك من ضبط "عماد م س ه" 39 سنة عاطل، مقيم دائرة القسم مسجل "شقى خطر"، الصادر بحقه "20" حكما فى قضايا "أقراص مخدرة- سلاح أبيض – ضرب - بلطجة وإصابة خطأ" بحوزته عدد "83" تذكرة لمخدر الهيروين "تزن حوالى 55 جرام"، ومبلغ 280 جنيهاً، أثناء تواجده بدائرة القسم.

أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار، وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة الجمرك لسنه وجارى العرض على النيابة.
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