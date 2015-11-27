بني سويف تنظم زيارات لشرم الشيخ تنشيطاً للسياحة الداخلية

أعلنت محافظة بني سويف في بيان لها اليوم أنها بصدد إعداد وتنظيم برنامج سياحي لمدينة شرم الشيخ بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة وذلك ضمن مبادرة تنشيط السياحة الداخلية لمدينة شرم الشيخ تحت شعار (شرم في قلوبنا) على أن تكون الرحلات شاملة الإقامة بفندق 4 نجوم والوجبات والانتقال بأتوبيس مكيف وبرنامج سياحي.

وأكدت إخلاص مصطفي مديرة فرع هيئة تنشيط السياحة ببني سويف أنه يجرى حالياً إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج وسيتم الإعلان عن باقي المعلومات والاشتراطات الخاصة به في أقرب وقت ممكن