مرشح المصريين الأحرار يتحالف مع مستقل فى دائرة منوف

شهدت دائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية، عقب إعلان النتائج الرسمية من قبل اللجنة العليا للانتخابات، بعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج، إعلان المرشح على مبروك المسيدى مرشح حزب المصريين الأحرار تحالفه مع عبد الحكم شاهين المرشح المستقل والذى يتنمى إلى قرية صنفط التابعة لمركز منوف، والأول يتنمى إلى قرية زاوية رزين، ويعتمد كل منهما على أصوات قريته، حيث استطاع مرشح المصريين الأحرار حصد 7 آلاف صوت من قريتة والآخر5600 صوت بقريته، ويأمل كل منهما حصد أصوات القريتين فى صالحه بالإضافة إلى التربيطات مع القرى الأخرى.

والجديد فى تحالف كل من المرشح الأقوى فى الدائرة والحاصل على أكبر عدد أصوات مع المستقل أيمن معاذ والذى حصل على 24 ألفا من جميع قرى الدائرة وتعد قريته الأعلى تصويتا، حيث استطاع الحصول على 10500صوت من قريتة منشأة سلطان مسقط رأسه، والمرشح الثانى هو مرشح حزب الوفد الجديد أمير الجزار ابن نفس القرية وهو ثانى أقوى مرشحى الدائرة، حسب الأرقام، حيث حصل على 19ألف صوت و9 آلاف من قريته والباقى من جميع قرى الدائرة ويطمع كل منهم فى عدم خروج المقعدين عن القرية الأم منشأة سلطان.



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