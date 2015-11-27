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عبور 283 شاحنة بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم

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عبور 283 شاحنة بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم عبور 283 شاحنة بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى إجراءات سفر ووصول 283 شاحنة بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبى، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال اللواء هشام لطفي، مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى رصدت إنهاء إجراءات سفر 130 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 153 شاحنة مصرية من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية، حفاظا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وأضاف مدير الأمن، أنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

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مصر 365

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