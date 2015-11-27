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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة و"توك توك" بالطريق الزراعى بالمنيا

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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة و"توك توك" بالطريق الزراعى بالمنيا إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة و"توك توك" بالطريق الزراعى بالمنيا
أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و"توك توك" بطريق أسوان الزراعى، أمام قرية عزوز التابعة لمركز أبو قرقاص، جنوب المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى، ووقوع مصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "جوزيف حنا" 28 سنة، وشقيقته "سهير" 24 سنة، و"حسن محمد" 42 سنة، و"سامى عطا" 30 سنة، "سراج سيد" 33 سنة، "محمد عبد المنعم" 46 سنة، وجميعهم مصابون بكسور واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تحويل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة.

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مصر 365

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