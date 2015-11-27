بالصور.. مسيرة حاشدة لتحالف فى حب مصر بدائرة مركز طنطا بمشاركة الأهالى

نظم تحالف فى حب مصر الفردى، والذى يضم مرشحى مستقبل وطن والمصريين الأحرار ومستقل، مسيرة حاشدة اليوم الجمعة، عقب صلاة الجمعة، فى قرية محلة مرحوم، تجمع آلاف المواطنين من أهالى الدائرة، حيث انطلقت من المسجد الجامع بالقرية.

ويضم التحالف كلا من المهندس على محمد عز، مرشح مستقبل وطن، وإيهاب الهرميل مرشح حزب المصريين الأحرار، وسمير الخولى المرشح المستقل، وتجمع الثلاثة فى سيارة واحدة، ورددوا "إيد واحدة " ورد عليهم المواطنون "أهم أهم أهم نواب الدايرة أهم".

وينافس هذا التحالف تحالفا آخر يضم الدكتور عبد المنعم شهاب وعبد المغنى السنيطى "مستقل"، وعبد الفتاح عبد الكريم "مستقل" للفوز بمقاعد الدائرة الثلاثة.

يذكر أن من لهم حق التصويت فى نطاق دوائر المحافظة يبلغ عددهم 3 ملايين و129 ألفا و134 ناخبا، ومن لهم حق التصويت من الذكور مليون و550 ألفا و188، والإناث مليون و578 ألفا و946، موزعين على 9 دوائر انتخابية.

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