ضبط مزارع بحوزته بندقية و9 طلقات خرطوش تركية الصنع بمطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برانى وضباط فرع البحث الجنائى بالسلوم والقوة المرافقة من ضبط مزارع بحوزته بندقية خرطوش تركية الصنع و9 طلقات من ذات العيار.

وتلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً اليوم، الجمعة، بضبط صلاح ع . م ( 26 سنة ) مزارع، مقيم النجيلة، مطروح، أثناء قيادته السيارة رقم 732 ج ه ع وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 تركية الصنع و9 طلقات من ذات العيار بدون ترخيص.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، تم التحفظ على السيارة والسلاح تحت تصرف النيابة وجارِ رفع بصمتى الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات برانى لعرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة للتحقيق.