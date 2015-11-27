الليلة| منى الشاذلي تستضيف الإعلامية دعاء فاروق في «معكم»

كتبت – إنجي لطفي:

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج “معكم”، الليلة ” الجمعة “، والمذاع على شاشة فضائية الـ ” سي بي سي، ” دعاء فاروق، مذيعة قناة الحياة، والتي مرت بأزمةٍ صحية صعبة في الأونة الأخيرة، لتتوالى الشائعات حول إصابتها بمرضٍ نادر عجز الأطباء عن تشخيصه.

وتظهر” فاروق “، لأول مرة بصحبة والدتها وشقيقاتها، لتتحدث عن أسوأ 12 يومًا في حياتها بعد محنة المرض، الذي ألمت به نتيجة سقوطها على رأسها في منزلها، وتحكي كيف أصاب أهلها الرعب بسبب الشائعات الغربية، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة مرضها.