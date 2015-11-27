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القلق النفسى يسبب الدوخة وضيق التنفس

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القلق النفسى يسبب الدوخة وضيق التنفس القلق النفسى يسبب الدوخة وضيق التنفس
يشتكى الكثيرون من الشعور ببعض الأعراض الخاصة بالجهاز التنفسى نتيجة تعرضهم لبعض الاضطرابات النفسية مثل القلق والتوتر بسبب الضغوط الحياتية التى تؤثر على الحالة النفسية.

تأثير الضغوط النفسية فى الإصابة بالقلق النفسى والتوتر


>حول ذلك يقول الدكتور ياسر يسرى أخصائى الأمراض النفسية، تؤثر الضغوط النفسية فى إصابة الشخص ببعض الاضطرابات النفيسة مثل القلق النفسى والتوتر والعصبية مما ينعكس ذلك على الحالة الصحية بشكل عام.

القلق النفسى وعلاقته بظهور مشاكل الصحية


>واستكمل د. ياسر قائلا "نلاحظ كثيرا من الأشخاص يذهبون إلى استشارة الطبيب الباطنة أو القلب يشتكون من الشعور ببعض الأعراض المرضية معتقدين أنهم مصابون ببعض المشاكل الصحية بالقلب إلا أنهم يكتشفون أن سبب هذه الأعراض القلق النفسى والتوتر والاكتئاب ومن هذه الأعراض":

1)القلق النفسى ومشاكل الجهاز التنفسى مثل:


>ضيق بالتنفس أحد الاعراض التى تظهر على الشخص فى حالة تعرضه بالقلق النفسى والتوتر الذى يتسبب فى عدم قدراته وجود صعوبة أثناء التنفس والدوخة والدوار.

2)القلق النفسى ومشاكل القلب


>يشتكى كثيرون من الإصابة ببعض الأعراض التى تتعلق بمشاكل صحية بالقلب ويكون سببها سوء الحالة النفسية فعلى سبيل المثال خفقان ضربات القلب وكذلك ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم التى تظهر على الشخص فى حالة تعرضه للقلق النفسى.

لذلك ينصح د. ياسر بضرورة تجنب الشخص التعرض للاضطرابات النفسية حفاظ على حالتهم الصحية وحماية من الإصابة من الأمراض.

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مصر 365