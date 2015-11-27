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الداخلية تضبط 14 من القيادات الوسطى للاخوان و11 عضواً باللجان النوعية

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الداخلية تضبط 14 من القيادات الوسطى للاخوان و11 عضواً باللجان النوعية الداخلية تضبط 14 من القيادات الوسطى للاخوان و11 عضواً باللجان النوعية
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 14 إخوانياً، فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة، التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، والموالين لهم المتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة، والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية .

وأسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية، عن ضبط ( 11 ) من أعضاء تلك اللجان ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية، والعرض على النيابات المختصة.

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مصر 365