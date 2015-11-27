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نيابة أمن الدولة العليا تخلى سبيل 3 متهمين فى قضية "أساتذة الجامعة"

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نيابة أمن الدولة العليا تخلى سبيل 3 متهمين فى قضية "أساتذة الجامعة" نيابة أمن الدولة العليا تخلى سبيل 3 متهمين فى قضية "أساتذة الجامعة"
أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، بإخلاء سبيل 3 متهمين فى القضية رقم 663 لسنة 2014، والمعروفة إعلامياً بقضية "أساتذة الجامعة".

والمخلى سيبهم هم كلا من "بهجت عزت حسن عبد المجيد الأناضولى، وعبد الرحمن عمر الشبراوى عطا، وأحمد محمود محمد الأقرع".

يشار إلى أن النيابة وجهت إليهم تهم التحريض على العنف، ووجهت إليهم عدة اتهامات تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصام رابعة".

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