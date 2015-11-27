في_إنجلترا – الأسبوع الـ13– انتفاضة ليستر.. انتصار مجنون لليفربول ورقم غريب

أصابت طلقات ليفربول مانشستر سيتي في ملعبه لينتصر فريق المدرب يورجن كلوب بأربعة أهداف لهدف على حساب وصيف المسابقة الموسم الماضي، في الوقت الذي استعاد فيه مانشستر يونايتد حبه لدقيقته المفضلة ليفوز على واتفورد بهدفين لهدف في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

في الوقت ذاته سقط أرسنال أمام وست بروميتش بهدفين لهدف، فيما أخيرا عاد تشيلسي ونجح في الفوز على نوريتش سيتي بهدف دون رد.

واستغل ليستر سيتي النتائج الأخرى التي صبت في صالحه لينقض على صدارة جدول الترتيب بعد انتصاره على نيوكاسل بثلاثية دون رد، وذلك على الرغم من احتلالهم المركز الأخير بعد مرور نفس العدد من الجولات خلال الموسم الماضي.

كما شهدت الجولة معادلة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي لرقم لاعب مانشستر يونايتد السابق رود فان نيستلروي بتسجيله لـ10 أهداف في 10 مباريات متتالية ليكون أول لاعب إنجليزي يحقق ذلك الإنجاز أيضا.

كل هذا كان في أبرز أحداث الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

سُجل خلال تلك الجولة 30 هدفا، منهم ثلاثة أهداف عكسية وهو رقم يتحقق لأول مرة خلال الموسم الجاري في المسابقة.

في الوقت ذاته تم احتساب ثلاث ركلات جزاء سجل هدفين وأضيعت واحدة فقط عن طريق سانتي كازورلا لاعب أرسنال.

وفي رقم غريب أصبحت هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها احتساب ثلاث ركلات جزاء ولكن يتم إهدار واحدة دائما حينما يكون هناك ثلاث ركلات.

ويستعرض FilGoal.com أبرزماحدثفيكلجولةمنالدوريالإنجليزيموسم 2016-2015 عقب نهايةكل أسبوع.

أفضل فريق

قدم ليفربول عرضا رائعا للغاية أمام مانشستر سيتي ونجح في الفوز بنتيجة كبيرة لم يتوقعها أشد المتشائمين من مشجعي الأخير.

ونجح ليفربول في الحد من خطورة لاعبي مانشستر سيتي كثيرا وشكل تهديدا كبيرا عليهم خلال المباراة واستطاع أن يرهق لاعبيه حتى خرج بانتصار ثمين للغاية.

أسوأ فريق

سقوط مفاجئ لمانشستر سيتي بملعبه وبنتيجة كبيرة جعلته يتقهقر للمركز الثالث ويترك الصدارة لليستر سيتي.

ولم يقدم لاعبو سيتي العرض المنتظر منهم في قمة الأسبوع الـ13 وحتى مع تسجيل سيرجيو أجويرو لهدف تقليص الفارق، لم يشعر أحد وكأن الفريق يستطيع إدراك التعادل.

أكبر نتيجة

أكبر نتيجة خلال الجولة كان من نصيب إيفرتون بعد تغلب على أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

مدرب الجولة

قدم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مباراة رائعة بلا شك أمام مانشستر سيتي وحقق أكبر فوز له مع الحمر منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.

في الوقت ذاته يستحق كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي أن يتقاسم اللقب مع كلوب بعدما قاد فريقه للانتصار على نيوكاسل خارج ملعبه بثلاثية دون رد وتصدره لجدول الترتيب واستمرار الأداء الرائع في الموسم الجاري.

لاعب الجولة

يستحق كلا من روس باركلي لاعب إيفرتون وفيليبي كوتينيو لاعب ليفربول اللقب سويا.

فلاعب إيفرتون سجل هدفين وقدم مباراة رائعة مع فريقه التي فاز بها برباعية مقابل لا شيء على حساب أستون فيلا، كما أنه خلق فرصة للتسجيل لزملائه وبلغت دقة تمريراته 88%.

أما كوتينيو فسجل هدفا وصنع آخر أمام مانشستر سيتي وصنع فرصتين آخرتين للتسجيل، كما بلغت دقة تمريراته 71%.

رقم الجولة

أصبح أرسنال هو سابع فريق يخسر 800 مباراة خارج ملعبه في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد إيفرتون، أستون فيلا، سندرلاند، مانشستر سيتي، نيوكاسل، وليفربول.

معلومة الجولة

ليستر سيتي هو الفريق الوحيد الذي سجل هدفا على الأقل في كل جولة من الجولات الـ13 حتى الآن.

فريق الجولة

في حراسة المرمى: كوستل بانتيليمون

في الدفاع: ناثال كلاين-مارتن سكرتل- توبي ألدرفيلد- إيريك بيترس

في الوسط: رياض محرز- روس باركلي- فيليبي كوتينيو

في الهجوم: جيمي فاردي- هاري كين- روميلو لوكاكو